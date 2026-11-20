Nakon što je reprezentacija Bosne i Hercegovine saznala da će u baražu Lige nacija igrati protiv Danske, počelo je i planiranje putovanja navijača koji žele bodriti Zmajeve na gostujućoj utakmici u Kopenhagenu.

Jedna od mogućnosti za dolazak do danske prijestonice jeste let iz Tuzle za švedski Malme, odakle se do Kopenhagena može stići vozom preko mosta Oresund. Međutim, promjene cijena avionskih karata na ovoj relaciji mogle bi uticati na troškove putovanja.

Prema istorijskom prikazu cijena na Gugl Flajtsu, jednosmjerna karta za let iz Tuzle za Malme 27. marta 2027. godine, s polaskom u 6 sati, tokom prethodna dva mjeseca kretala se uglavnom između 30 i 50 KM.

U pregledu cijena zabilježena je i razlika između ponude od 19. i 20. novembra. Karta koja je dan ranije koštala oko 41 KM, narednog dana na stranici aviokompanije Viz Er prikazivala se po cijeni od 327,99 KM. Za članove Viz Diskaunt Klaba cijena je iznosila 306,99 KM.

Promjene i na povratnom letu

Slična razlika zabilježena je i za povratak iz Malmea u Tuzlu, planiran za 29. mart u 8:45 sati.

Karta za ovaj let dan ranije koštala je oko 40 KM, dok je 20. novembra cijena na stranici Viz Era iznosila 163,99 KM. Članovi Viz Diskaunt Klaba mogli su je kupiti za 142,99 KM.

Prema tim cijenama, putovanje u oba smjera koje je dan ranije koštalo približno 80 KM, narednog dana dostiglo je oko 492 KM, odnosno oko 450 KM uz klupski popust.

Ipak, riječ je o cijenama zabilježenim u određenom trenutku, a konačan iznos može se razlikovati u zavisnosti od dostupnosti mjesta, dodatnog prtljaga i drugih usluga.

Malme je udaljen manje od sat vremena od Kopenhagena

Malme je s Kopenhagenom povezan željezničkom linijom preko mosta Oresund, a putovanje vozom traje približno 40 minuta. Zbog toga švedski grad može predstavljati jednu od praktičnih opcija za navijače iz Bosne i Hercegovine koji planiraju putovanje na revanš utakmicu.

Prvi susret baraža između BiH i Danske na rasporedu je 25. marta 2027. godine u Bosni i Hercegovini, dok će revanš biti odigran 28. marta u Kopenhagenu.

Cijene avionskih karata podložne su promjenama, pa će navijači koji planiraju putovanje morati pažljivo pratiti ponude i uporediti troškove leta, željezničkog prevoza i eventualnog smještaja.

Podsjetimo, Disciplinska komisija UEFA izrekla je u četvrtak uveče, 19. novembra, sankcije Fudbalskom savezu Bosne i Hercegovine zbog ponašanja navijača tokom gostujuće utakmice protiv Švedske (2:3), odigrane 14. novembra u okviru Lige nacija.

Ukupna novčana kazna iznosi 45.000 evra (90.000 KM), uz zabranu prodaje ulaznica navijačima BiH za jednu gostujuću utakmicu pod okriljem UEFA. To znači da će Bosna i Hercegovina u predstojećem baražu, na gostujućoj utakmici protiv Danske, igrati bez podrške navijača.

(Radiosarajevo)