Dok na fudbalskim terenima zadaje glavobolje protivničkim odbranama, norveški golgeter Erling Haland već više od četiri godine vodi neobičnu pravnu bitku za pravo na korišćenje sopstvenog prezimena kao robne marke.

Njegov protivnik u ovom nesvakidašnjem sporu je poljski električar Mihal Vas, a slučaj je sada stigao i do Opšteg suda Evropske unije u Luksemburgu.

Sve je počelo u septembru 2022. godine, kada je Poljak, koji živi i radi u Norveškoj, registrovao robnu marku "Haland" i tako preduhitrio jednog od najboljih fudbalera današnjice.

Vas je obezbijedio pravo na korišćenje tog naziva za čak 16 kategorija proizvoda, među kojima su sportska odjeća, fudbalska oprema, energetska pića, proteinski dodaci ishrani, igračke, jogurti, pa čak i ženski donji veš.

Haland je za sve saznao tokom 2023. godine, kada je pokušao da zaštiti svoje ime kao robnu marku na teritoriji Evropske unije.

Posebnu pažnju privuklo je obrazloženje poljskog električara, koji je tvrdio da nikada nije pratio fudbal i da uopšte ne zna ko je Erling Haland. Prema njegovim riječima, naziv robne marke nastao je kao skraćenica engleskog izraza "High Advanced Activity Land".

Norveški napadač prvu pobjedu u ovom neobičnom sporu ostvario je u septembru 2025. godine, kada je Kancelarija Evropske unije za intelektualnu svojinu prihvatila njegove argumente i poništila registraciju robne marke poljskog električara.

Vas je uložio žalbu, koja je odbijena, ali ni nakon toga nije želio da odustane.

Slučaj je sada dobio novo poglavlje nakon što je Poljak podnio tužbu Opštem sudu Evropske unije u Luksemburgu, zatraživši poništavanje odluke Kancelarije za intelektualnu svojinu.

Zanimljivo je da tužba formalno nije podnesena protiv fudbalera Mančester sitija, već protiv pomenute evropske institucije, dok je Haland naveden kao druga strana u prethodnom postupku.

Tako će jedan od najpoznatijih fudbalera na svijetu još neko vrijeme morati da vodi pravnu bitku za korišćenje sopstvenog prezimena kao robne marke.