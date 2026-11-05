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Herera: Mi smo Borac i nastavićemo da se borimo

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АТВ редакција
05.11.2026 21:59

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Erera
Foto: ATV

Nakon poraza od Mjelbija u taboru Borca bili su razočarani konačnim ishodom. Kažu, redom, da su odigrali dobru utakmicu, ali da su ih neuspjeha u Helsinborgu koštale propuštene prilike.

“Krivo mi je baš zbog utakmice što smo izgubili. Mislim da smo imali kontrolu. Šteta baš šteta što nam se ovo desilo, ali idemo dalje. Imamo još tri utakmice. Nadam se da ćemo da ostvarimo cilj i da prođemo u nokaut fazu. Čekaju nas sada jači rivali, ali mi smo Borac. Mo treba da se pitamo kada igramo kući. Nadam se da će se ovi bodovi vratiti tamo gdje najmanje očekujemo.” rekao je Sebastijan Herera nakon utakmice

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Sebastijan Herera

FK Borac

Liga Konferencija

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