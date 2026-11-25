Esmir Bajraktarević nije dobro prošao u ocjenama holandskih medija nakon što je Real Madrid u utorak savladao PSV 5:1. Votbal Internešnal mu je dao peticu, najnižu ocjenu u ekipi iz Ajndhovena.

Bh. reprezentativac je utakmicu počeo na klupi, a Peter Boš ga je uveo na poluvremenu umjesto Ivana Perišića. Kako je javio holandski javni servis NOS, razlog izmjene nije bio taktički: Perišić je još pred kraj prvog poluvremena javio da se ne osjeća dobro.

Ulazak Bajraktarevića poklopio se s najgorim dijelom utakmice za PSV. Gosti su na odmor otišli s prednošću od 1:0, a Real je u drugom poluvremenu zabio pet golova.

U ocjenama "Votbal Internešnala", najpoznatijeg holandskog fudbalskog magazina, Bajraktarević je jedini u PSV-u ostao ispod prolazne ocjene. U holandskom sistemu od 1 do 10 šestica znači "dovoljno", a sve ispod toga je negativno. Tim Redajk iz VI-ja napisao je da desno krilo PSV-a nije pokazalo ništa posebno i da je najviše vremena provelo trčeći prema vlastitom golu kako bi zaustavilo navale Reala.

Ostali igrači PSV-a dobili su 5,5 ili više, a najbolje ocijenjen bio je upravo Perišić, sa sedmicom.

Blaži su bili "VotbalPrimeur" i "Votbalcone" koji su mu dali 5,5. "VotbalPrimeur" je ocjenu obrazložio time što Bajraktarević nakon ulaska nije imao veću ulogu jer se igra odvijala na suprotnoj strani terena.

PSV nakon pet kola Lige šampiona ima četiri boda, a sljedeću utakmicu u ligaškoj fazi igra 9. decembra protiv Atletika.