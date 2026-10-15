Holandski mediji o veličanju Hitlera u Splitu: jezivo!

Autor:ATV redakcija
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Holandski sportski portal "Futbal primir" objavio je tekst o skandaloznom ponašanju navijača "Hajduka", ističući da su splitskim ulicama odjekivale jezive antisemitske i nacističke parole.
"Najžešći navijači `Hajduka` pokazali su se večeras u svom najgorem mogućem izdanju", piše portal, navodeći da su domaći navijači na putu prema stadionu uzvikivali stravične parole poput "Gazi Jevreje", "Aušvic" i "Ustaj, Adolfe".
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Sramno: "Torcidaši" u koloni ka Poljudu uzvikuju "Aušvic!" i "Ustaj, Adolfe!"
Holandski portal ukazuje da je na čelu navijačke kolone viđen automobil sa mrtvačkim sandukom na kojem je pisalo ime Fudbalskog kluba "Ajaks", a koji su navijači kasnije udarali nogama i razbili na ulici.
Portal je prenio i saopštenje splitske policije, koja je potvrdila da je pokrenula istragu kako bi identifikovala i procesuirala osobe koje su uzvikivale kažnjive i zakonom zabranjene povike.
U tekstu se dodaje da je u Splitu danima vlada napeta atmosfera i da su domaći huligani po gradu ciljano tražili navijače "Ajaksa", kojima je čak savjetovano da što više vremena provedu zatvoreni u hotelskim sobama.
Split je uoči večerašnje fudbalske utakmice "Hajduka" i "Ajaksa" pod policijskom opsadom zbog višednevnih sukoba koji su kulminirali sinoćnjim masovnim neredima na Rivi, gdje se sukobilo oko 500 navijača, a masovnu tuču jedva je prekinulo više od 200 policajaca.
Privedeno je 57 osoba, a dio izgrednika iz Holandije već je ekspresno osuđen na sedam dana zatvora i dvogodišnju zabranu prilaska stadionu "Poljud" i Rivi, prenosi Srna.
Navijači "Hajduka" su danas u koloni koja se kretala prema "Poljudu", uz povike o Aušvicu i Hitleru, pjevali i stihove o "visokim pećima" i spaljivanju Jevreja.
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