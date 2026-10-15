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Holandski mediji o veličanju Hitlera u Splitu: jezivo!

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15.10.2026 21:12

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Холандски медији о величању Хитлера у Сплиту: језиво!
Foto: Tanjug / AP / Darko Bandic

Holandski sportski portal "Futbal primir" objavio je tekst o skandaloznom ponašanju navijača "Hajduka", ističući da su splitskim ulicama odjekivale jezive antisemitske i nacističke parole.

"Najžešći navijači `Hajduka` pokazali su se večeras u svom najgorem mogućem izdanju", piše portal, navodeći da su domaći navijači na putu prema stadionu uzvikivali stravične parole poput "Gazi Jevreje", "Aušvic" i "Ustaj, Adolfe".

hajduk torcida

Fudbal

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Holandski portal ukazuje da je na čelu navijačke kolone viđen automobil sa mrtvačkim sandukom na kojem je pisalo ime Fudbalskog kluba "Ajaks", a koji su navijači kasnije udarali nogama i razbili na ulici.

Portal je prenio i saopštenje splitske policije, koja je potvrdila da je pokrenula istragu kako bi identifikovala i procesuirala osobe koje su uzvikivale kažnjive i zakonom zabranjene povike.

U tekstu se dodaje da je u Splitu danima vlada napeta atmosfera i da su domaći huligani po gradu ciljano tražili navijače "Ajaksa", kojima je čak savjetovano da što više vremena provedu zatvoreni u hotelskim sobama.

Split je uoči večerašnje fudbalske utakmice "Hajduka" i "Ajaksa" pod policijskom opsadom zbog višednevnih sukoba koji su kulminirali sinoćnjim masovnim neredima na Rivi, gdje se sukobilo oko 500 navijača, a masovnu tuču jedva je prekinulo više od 200 policajaca.

Privedeno je 57 osoba, a dio izgrednika iz Holandije već je ekspresno osuđen na sedam dana zatvora i dvogodišnju zabranu prilaska stadionu "Poljud" i Rivi, prenosi Srna.

Navijači "Hajduka" su danas u koloni koja se kretala prema "Poljudu", uz povike o Aušvicu i Hitleru, pjevali i stihove o "visokim pećima" i spaljivanju Jevreja.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

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