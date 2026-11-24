Kadetska fudbalska reprezentacija Srbije savladala je Japan /1:0/ u utakmici drugog kola L grupe Svjetskog prvenstva za igrače do 17 godina i na taj način obezbijedila plasman u šesnaestinu finala.

"Orlići" su u Kataru upisali i drugu pobjedu, pošto su savladali selekciju Hondurasa /2:0/ u petak, 20. novembra.

Izabranici Igora Matića slavili su golom Dragana Anokića u 11. minutu nakon jedanaesterca.

Penal je izborio Tadija Cojić, koji je uspio da preotme loptu igraču Japana u protivničkom šesnaestercu, nakon čega ga je ovaj i spotakao, prenosi Srna.

U grupi sa Srbijom je još selekcija Kolumbije.