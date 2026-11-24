Autor:ATV redakcija
Komentari:0
Kadetska fudbalska reprezentacija Srbije savladala je Japan /1:0/ u utakmici drugog kola L grupe Svjetskog prvenstva za igrače do 17 godina i na taj način obezbijedila plasman u šesnaestinu finala.
"Orlići" su u Kataru upisali i drugu pobjedu, pošto su savladali selekciju Hondurasa /2:0/ u petak, 20. novembra.
Izabranici Igora Matića slavili su golom Dragana Anokića u 11. minutu nakon jedanaesterca.
Penal je izborio Tadija Cojić, koji je uspio da preotme loptu igraču Japana u protivničkom šesnaestercu, nakon čega ga je ovaj i spotakao, prenosi Srna.
U grupi sa Srbijom je još selekcija Kolumbije.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Najnovije
Najčitanije
Trenutno na programu