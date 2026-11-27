Kadetska reprezentacija Srbije će u šesnaestini finala Svjetskog prvenstva u Kataru odmjeriti snage sa selekcijom Kine u ponedjeljak, 30. novembra ili utorak, 1. decembra.

Parovi šesnaestine finala poznati su nakon što su odigrane utakmice trećeg kola grupne faze.

Za razliku od Srbije koja je grupnu fazu završila sa maksimalne tri pobjede protiv selekcija Kolumbije, Japana i Hondurasa, Kinezi su do plasmana u nokaut fazu stigli znatno turbulentnijim putem, zauzevši u grupi H treće mjesto, iza Španije i Maroka.

Ukoliko preskoče ovu prepreku, izabranike Igora Matića u osmini finala očekuje duel sa pobjednikom susreta Francuska i Uganda.

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Potencijalni protivnici u četvrtfinalu mogli bi da budu Kolumbija ili Japan, selekcije sa kojima su se "orlići" već susreli tokom grupne faze, prenosi Srna.

Ukoliko stigne do polufinala, Srbiju bi najverovatnije čekao okršaj sa Brazilom ili Italijom.