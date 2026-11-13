Kerikov oprošaj od Junajteda: "Od sada ću biti uz vas sa strane"

Majkl Kerik oglasio se dan nakon što je dobio otkaz u Mančester junajtedu, poručivši da će zauvijek ostati vezan za klub i da mu želi sve najbolje.

Engleski stručnjak zahvalio je navijačima, igračima i saradnicima, dok je na njegovo mjesto već imenovan Maurisio Poketino.

Karik je na klupu „crvenih đavola“ prvobitno stigao kao privremeno rešenje, nakon burnog rastanka kluba sa Rubenom Amorimom u januaru. Uspio je da izbori plasman u Ligu šampiona, zbog čega je dobio dvogodišnji ugovor i priliku da trajno preuzme ekipu.

Ipak, rezultati su se u aktuelnoj sezoni drastično pogoršali. Junajted je, prema navodima izvora, osvojio samo jednu pobjedu u prvih deset prvenstvenih utakmica i našao se u zoni ispadanja Premijer lige.

Uprava je zbog toga odlučila da smijeni Kerika, a kao njegov nasljednik imenovan je Maurisio Poketino, dosadašnji selektor reprezentacije Sjedinjenih Američkih Država i nekadašnji trener Totenhema, Čelsija i Pari Sen Žermena.

"Želim Mančester junajtedu samo uspjeh. Ovaj klub je bio ogroman dio mog života i to se nikada neće promijeniti. Uvijek ću biti ponosan na svoju ulogu i uvek ću željeti najbolje ovom klubu. Od sada ću biti uz vas, posmatrati sa strane i navijati za momke", napisao je Kerik na Instagramu.

Bivši reprezentativac Engleske zahvalio je svima sa kojima je sarađivao tokom mandata, ističući koliko mu je značilo što je dobio priliku da vodi klub za koji je emotivno vezan.

"Imao sam ogromnu privilegiju da predvodim Mančester junajted, fudbalski klub koji volim. Malo ljudi dobije priliku da to doživi i osjeti, zbog čega sam neizmjerno zahvalan. Uz takvu priliku dolazi i velika odgovornost, a kada ste u Mančester junajtedu, morate da razumijete šta to znači. Ovaj klub je drugačiji od svih ostalih. Ima kulturu, vrijednosti i principe koji moraju da se poštuju, a koji su građeni tokom dugog niza godina. Mančester junajted je jedinstven klub, sa istorijom i značajem koji se ne mogu zanemariti. Upravo to me je inspirisalo svakog dana", poručio je Karik.