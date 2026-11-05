Konačno: Zvezda nakon drame slavila u Evropi

Iako je uloga apsolutnog favorita bila na strani domaćina, crveno-bijeli su se propisno namučili pred svojim navijačima. Već tokom prvog poluvremena moglo se osjetiti nezadovoljstvo sa tribina, a publika je igru svog tima u pojedinim trenucima pratila uz glasne zvižduke.

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Glavni sudija Nalbandijan imao je pune ruke posla, a ključni momenti utakmice viđeni su u raspletu sredinom i krajem drugog dijela igre. Obje ekipe su utakmicu završile sa po 10 igrača na terenu, gosti su vodili, ali je Crvena zvezda poslije 90 minuta igre uspjela da zabilježi preokret.

Crveni karton Kataija krojio tok meča

Izdanje Zvezde u napadu djelovalo je tromo sve do 32. minuta, kada je Aleksandar Katai zatresao mrežu gostiju iz Andore za radost na tribinama. Međutim, sve to je trajalo prekratko.

Uslijedila je burna reakcija fudbalera Inter Eskaldesa, a nakon intervencije VAR sobe i gledanja snimka pored monitora, glavni arbitar je doneo odluku koja je itekako uticala na tok meča.

Gol je poništen zbog prekršaja u začetku akcije, a sudija Nalbandijan je potom iz džepa izvukao direktan crveni karton za Kataija. Zvezda je ostala sa igračem manje na terenu i našla se u situaciji da sa desetoricom fudbalera juri neophodnu pobedu protiv izuzetno borbenog rivala.

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Iako su gosti iz Andore takođe ostali sa desetoricom u 51. minutu kada je Berlanga zaradio drugi žuti karton zbog prigovora, crveno-bijeli nisu uspjeli da materijalizuju brojčanu prednost na terenu. Promašaji Elšnika i slaba realizacija ofanzivaca osvetili su se u 62. minutu.

Vođstvo Intera, ali preokret

Uslijedio je pravi šok kada je Poketino centrirao sa strane, a rezervista Borha Areljano, koji je kročio na teren samo dva minuta ranije, sproveo loptu u mrežu Mateusa za vođstvo gostiju.

Djelovalo je da crveno-bijele čeka potpuna katastrofa, pogotovo uz trome napade i jalovu inicijativu, ali je spas stigao sa klupe. U 78. minutu povrijedio se Dijeng, a umjesto njega šansu je dobio Vladimir Lučić.

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Samo dva minuta kasnije, tačnije u 80. minutu, Lučić je izveo majstoriju. Rade Krunić je odlično odradio posao i upisao asistenciju, a mladi ofanzivac je iz prvog kontakta sa loptom gađao dalji ugao i pogodio za zlata vrijedno izjednačenje 1:1.

Do kraja susreta Zvezda je pokušala totalnom ofanzivom da dođe do potpunog preokreta i u tome je uspjela. Ivanić je loše izveo slobodan udarac, ali se lopta od živog zida odbila do Nakajame. Uslijedio je šut, lopta se od leđa nesrećnog golmana Dijaza odbila i završila u mreži.

(Telegraf)