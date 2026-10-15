Konferencijska liga: Dan velikog okršaja Borca i Panatinaikosa u Atini

Autor:ATV redakcija
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Fudbaleri Borca proveli su atinsko jutro u laganoj šetnji i potpuno spremni dočekuju utakmicu sa Panatinaikosom ma startu Konferencijske lige.
Uvjereni su “crveno plavi” da mogu do pozitivnog rezultata na “OAKI”, ali su svjesni da će morati da daju sve od sebe na terenu.
“Znamo da nas čeka težak protivnik, ali spremili smo se dobro. Panatinaikos ima kvalitetne igrače u svim linijima tima, ali ako budemo pravi, a uvjeren sam da hoćemo - možemo da se nosimo sa njima. Pokazali smo to i ranije, tako da znamo šta treba da uradimo.” rekao je Stefan Savić za ATV
Utakmica na “OAKI” počinje u 18.45 časova.
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