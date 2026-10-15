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Konferencijska liga: Dan velikog okršaja Borca i Panatinaikosa u Atini

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15.10.2026 10:29

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Фудбалери Борца провели су атинско јутро у лаганој шетњи и потпуно спремни дочекују утакмицу са Панатинаикосом ма старту Конференцијске лиге.
Foto: ATV

Fudbaleri Borca proveli su atinsko jutro u laganoj šetnji i potpuno spremni dočekuju utakmicu sa Panatinaikosom ma startu Konferencijske lige.

Uvjereni su “crveno plavi” da mogu do pozitivnog rezultata na “OAKI”, ali su svjesni da će morati da daju sve od sebe na terenu.

“Znamo da nas čeka težak protivnik, ali spremili smo se dobro. Panatinaikos ima kvalitetne igrače u svim linijima tima, ali ako budemo pravi, a uvjeren sam da hoćemo - možemo da se nosimo sa njima. Pokazali smo to i ranije, tako da znamo šta treba da uradimo.” rekao je Stefan Savić za ATV

Utakmica na “OAKI” počinje u 18.45 časova.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

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fudbaleri Borca

FK Borac

Liga Konferencija

FK Panatinaikos

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