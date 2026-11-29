Jedan od najboljih golmana u istoriji fudbala Manuel Nojer odlučio je da na kraju sezone završi profesionalnu karijeru.

Legendarni golman Bajerna saopštio je odluku tokom nedjeljnog druženja sa članovima jednog od klubova navijača minhenskog velikana.

Nojeru ugovor sa Bajernom ističe u junu naredne godine, kada će, nekoliko mjeseci nakon 41. rođendana, staviti tačku na bogatu igračku karijeru.

Iskusni Nijemac u posljednje vrijeme imao je dosta problema sa povredama, a njegov povratak među stative očekuje se tokom decembra.

Bajern je u mladom Jonasu Urbigu pronašao potencijalnog nasljednika legendarnog golmana, a upravo je njegov napredak jedan od razloga zbog kojih je Nojer spreman da se povuče.

Nojer je istakao da želi da uživa u preostalim mjesecima karijere, ali i da pomogne klubu da dugoročno riješi pitanje golmana.

Karijeru je započeo u Šalkeu, gdje je prošao sve omladinske kategorije, da bi 2011. godine stigao u Bajern i ispisao neke od najslavnijih stranica u istoriji bavarskog kluba.

Sa Bajernom je osvojio brojne titule šampiona Njemačke, a dva puta je stigao i do trostruke krune, 2013. i 2020. godine.

Najveći uspjeh u reprezentativnoj karijeri ostvario je 2014. godine u Brazilu, kada je sa Njemačkom postao šampion svijeta i zaslužio priznanje za najboljeg golmana turnira.

Za reprezentaciju Njemačke upisao je 124 nastupa, pet puta je proglašavan za najboljeg golmana svijeta u izboru Međunarodne federacije za fudbalsku istoriju i statistiku (IFFHS), dok je 2014. godine zauzeo treće mjesto u izboru za Zlatnu loptu, iza Kristijana Ronalda i Lionela Mesija.

Ipak, Nojer će ostati upamćen po mnogo čemu drugom, a ne samo po osvojenim trofejima.

Sjajnom igrom nogom, izlascima iz kaznenog prostora i aktivnim učešćem u organizaciji napada promijenio je način na koji se posmatra uloga golmana u savremenom fudbalu i postavio standarde za generacije koje dolaze.