Italijanski trećeligaš Ravena prihodovao je čak 199.000 evra od prodaje ulaznica za utakmicu Serije C protiv Forlija, na kojoj je nastupio legendarni brazilski fudbaler Ronaldinjo.

Duel na stadionu „Beneli“ privukao je veliku pažnju širom svijeta, uz televizijske prenose u brojnim zemljama, što je nesvakidašnji slučaj za klubove iz trećeg ranga italijanskog fudbala.

Iz Ravene su za portal „Fudbal Italija“ potvrdili da je nedjeljni susret posmatralo 6.743 gledalaca, a ukupan prihod od prodatih ulaznica dostigao je 199.000 evra.

Zbog izuzetnog interesovanja navijača privremeno je proširen i kapacitet stadiona. Postavljena je dodatna tribina, koja je u čast brazilskog asa simbolično nazvana „Tribuna R10“.

Cijene karata bile su prilagođene značaju ovog događaja. Najskuplja mjesta u VIP sektoru koštala su 150 evra, dok su vlasnici sezonskih ulaznica za ovu utakmicu izdvojili po 15 evra. Ulaz za djecu mlađu od 14 godina naplaćivan je 10 evra.

Ronaldinjo je bio u startnoj postavi i proveo je na terenu čitavo prvo poluvrijeme. Po završetku tog dijela igre pozdravio je okupljene navijače, što bi, s obzirom na to da ima 46 godina, moglo da predstavlja i njegov posljednji oproštaj od profesionalnog fudbala.

Ipak, možda se i najbolji fudbaler svijeta za 2005. godinu ponovo predomisli, imajući u vidu njegovu izjavu nakon meča.

„Ne znam sada, ali ako me predsjednik kluba pozove, vraćam se. Uvijek je zadovoljstvo igrati. Rekao sam mu – kada sam mu potreban, ja sam tu“, rekao je Ronaldinjo nakon utakmice za Ravenu.

(RTS)