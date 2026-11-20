Autor:ATV redakcija
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Iako su Orlovi takmičenje u grupi završili na poslednjem mestu, bez osvojenog boda, spletom okolnosti ipak su dobili priliku da se kroz baraž izbore za opstanak u A diviziji.
BiH - Danska
Mađarska - Srbija
Irska - Hrvatska
Slovenija - Vels
Kipar - Sjeverna Makedonija
Estonija - Rumunija
Farska Ostrva - Gruzija
Bjelorusija - Izrael
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