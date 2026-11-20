Iako su Orlovi takmičenje u grupi završili na poslednjem mestu, bez osvojenog boda, spletom okolnosti ipak su dobili priliku da se kroz baraž izbore za opstanak u A diviziji. Parovi A/B plej ofa BiH - Danska Mađarska - Srbija Irska - Hrvatska Slovenija - Vels Parovi B/C plej ofa Kipar - Sjeverna Makedonija Estonija - Rumunija Farska Ostrva - Gruzija Bjelorusija - Izrael

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