Ulaznice za ovaj meč odavno nisu dostupne, a stadion je ispunjen do posljednjeg mjesta. Navijače je dočekala i poruka Udruženja simpatizera banjalučkog Borca.

Lijepo je kad na Gradski dođe Atalanta, zar ne?

"Evropski velikani protiv banjalučkog velikana. Ove utakmice su ostvarenje snova. Ali one su proizvod dobrih Borčevih partija u domaćoj ligi.

Da bismo opet dočekali neki klub iz Italije, Njemačke, pa i tu dugo čekanu Aston Vilu, moramo pregaziti domaću ligu. Moramo napokon osvojiti i duplu krunu. Zato na Gradskom trebamo biti i kada nije Evropa, i kada nije derbi. Pružati podršku klubu za koji mi navijamo, a ne dolaziti samo zbog atraktivnog protivnika.

Borac - Sarajevo, nedjelja u 17:30

Vidimo se", navedeno je u poruci.