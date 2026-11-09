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Loše vijesti iz Platonove: Stefana Savića očekuje višemjesečni oporavak zbog povrede

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АТВ редакција
09.11.2026 13:53

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Stefan Savić, jedan od najboljih pojedinaca banjalučkog kluba, zadobio je povredu Ahilove tetive i očekuje ga višemjesečni oporavak.
Foto: Instagram

Dan nakon utakmice između fudbalera Borca i Radnika obistinile su se crne slutnje. Stefan Savić, jedan od najboljih pojedinaca banjalučkog kluba, zadobio je povredu Ahilove tetive i očekuje ga višemjesečni oporavak.

Savić je na jučerašnjoj utakmici već u uvodnom dijelu napustio teren dvoboja na Gradskom stadionu u Banjaluci napustio teren uz pomoć saigrača, a nakon dodatnih medicinskih pregleda ustanovljena je teža povreda.

FK Borac danas je i zvanično saopštio da Savića očekuje višemjesečni oporavak uz riječi podrške da prebrodi težak period koji ga ja zadesio u karijeri.

"Fudbal nas nekada stavi na muke i pokvari nam planove i zacrtane ciljeve.

Naš Stefan Savić, na utakmici sa Radnikom, zadobio je povredu Ahilove tetive i očekuje ga višemjesečni oporavak.

Savke, znamo da si borac bez premca i da ćeš iz svega izaći još jači.

Uz tebe smo da ti damo podršku i da zajedno brojimo dane do tvog povratka na teren.

Banjaluka i svi Borčevci čuvaju ti leđa i znaj da će sve biti onako kako treba da bude i da ćeš voditi u nove pobjede.

Nema predaje,

pokaži iznova da si najbolji kada je najteže,

pokaži svima da je u životu važno biti borac!" , navodi se u objavi FK Borac na društvenim mrežama.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

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Tagovi :

FK Borac

Stefan Savić

povreda

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