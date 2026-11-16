Majka Kristijana Ronalda šokirala: Drago mi je što je Portugal izgubio

Dolores Aveiro, majka Kristijana Ronalda, izjavila je da joj je drago što je Portugal u subotu u Bragi izgubio od Danske sa 1:4, jer njen sin, kako tvrdi, u reprezentaciji nije bio poštovan.

"Ronaldo je tužan, voljela bih da je bilo drugačije. Tužan je jer su ga prevarili. I ja sam tužna. Sad su izgubili u Bragi. Bio je to poraz i dobro im je tako, drago mi je što je Portugal izgubio. Nisu poštovali Kristijana", rekla je Dolores Aveiro u ponedjeljak novinarima, prenosi portugalski sportski dnevnik A Bola.

Na pitanje da li su Ronalda poštovali i saigrači, odgovorila je: "Ne, niko od njih. To je ono što osjećam, nije bio poštovan. Ni od saigrača".

Dolores Aveiro nije bila zadovoljna ni oproštajem koji je Portugalski fudbalski savez priredio Ronaldu prije utakmice s Danskom, kada su svi igrači Portugala na teren izašli s brojem 7 na dresovima.

"Nije mi se svidjela počast u Bragi, jer se počast mora napraviti s njim, a ne bez njega. Pravu počast prirediće mu Sporting. Tamo ga cijene", rekla je.

Upitana kakav je odnos selektora Žoržea Žesusa i njenog sina, novinaru je kratko odgovorila: "Isti kao onaj koji ja imam s vama".

Ronaldo je krajem septembra napustio pripreme reprezentacije uoči utakmice s Danskom u Kopenhagenu, nakon sukoba sa Žesusom. U saopštenju je tada naveo da je izgubio povjerenje u selektora. Početkom oktobra njegova majka je za TV 7 Dias kazala da je otišao "na mala vrata", iako je mogao "na velika".

Ronaldo je 5. novembra objavio da završava reprezentativnu karijeru dugu 23 godine. Za Portugal je odigrao 234 utakmice i postigao 146 golova.

U prvoj utakmici nakon njegovog oproštaja, u subotu u Bragi, Danska je Portugal savladala sa 4:1. Bio je to prvi poraz Portugalaca u ovoj sezoni Lige nacija, a u utorak u posljednjem kolu grupe gostuju Velsu.