Mančester junajted bi mogao dobiti nove vlasnike

Mančester junajted mogao bi dobiti nove vlasnike, tvrdi Stefan Borson, bivši finansijski savjetnik Mančester sitija. Prema informacijama koje je iznio za Toksport (talkSPORT), postupak prodaje odvija se bez javne objave, a porodica Glejzer spremna je da ode samo uz ponudu koja bi zadovoljila njena očekivanja.

„Prema onome što sam čuo od osobe na visokoj poziciji u fudbalu, klub je na prodaju“, rekao je Borson.

Smatra da Glejzeri ovaj put možda žele da izbjegnu javni postupak kakav su pokrenuli 2022. godine. Tada nije došlo do potpune prodaje, nego je britanski milijarder Džim Retklif ušao u klub kao manjinski suvlasnik.

Spominje se pet milijardi funti

Borson procjenjuje da bi iznos potreban za dogovor mogao biti oko pet milijardi funti. Kao poređenje naveo je potencijalnu transakciju povezanu s Liverpulom, koja bi taj klub vrednovala iznad tog iznosa.

Prema njegovom mišljenju, Glejzeri se neće povući dok ne dobiju traženu cijenu. Vjeruju, kaže, da je Junajted toliko snažan globalni brend da ni loši rezultati na terenu ne ugrožavaju bitno njegovu sposobnost ostvarivanja prihoda.

Porodica Glejzer i dalje ima kontrolu nad klubom kroz većinu glasačkih prava. Retklif je preko INEOS-a manjinski suvlasnik, a toj grupaciji povjereno je upravljanje fudbalskim operacijama.

Novinar Ben Džejkobs ranije je izvijestio o interesovanju potencijalnih investitora s Bliskog istoka. Govorio je o upitima iz Saudijske Arabije te grupa iz Bahreina i Ujedinjenih Arapskih Emirata, pri čemu je naglasio da konkretnije interesovanje iz UAE nije preraslo u ponudu.

Bivši igrači prizivaju Bekama

U raspravama o budućnosti kluba pojavilo se i ime Dejvida Bekama. Pol Skols podržao je ideju da se njegov bivši saigrač uključi u preuzimanje, a sličan stav iznio je i nekadašnji napadač Liverpula Đibril Sise.

„Može li Bekam zamijeniti Glejzere i INEOS u Mančester junajtedu? Zašto ne? Dobro radi u Inter Majamiju. Ima ime i nosi veliku težinu u svjetskom fudbalu“, rekao je Sise za Mr Gembl (Mr Gamble).

Francuz je dodao da bi volio da vidi i povratak Roja Kina, s kojim je sarađivao u Sanderlendu. Istakao je njegovo iskustvo, autoritet i povezanost s najuspješnijim periodom Junajteda.

Spominjanje Bekama zasad se odnosi na prijedloge i stavove bivših igrača. U tim izvještajima nije navedeno da je podnio ponudu za preuzimanje kluba.