Mančester junajted igra meč 5. kola Lige šampiona u Lisabonu protiv Sportinga, a engleski velikan je za samo nekoliko minula uspio da "okrene" zaostatak iz prvog dijela, a posebnu pažnju je privukao drugi pogodak.

Naime, Sporting je poveo u prvom dijelu golom Suareza iz penala, da bi se sa tim rezultatom otišlo na odmor.

U drugom dijelu preokret Junajteda za samo par minuta. Prvo je Bruno Fernandez u 48. minutu pogodio sa bijele tačke za 1:1, da bi Portugalac opet bio strijelac samo nekoliko minuta kasnije. Ipak, o tom golu će se pričati.

Šutirao je sa oko 20 metara, lopta je bila slaba, ali je odskočila od busena i prevarila golmana Sportinga.

Evo kako je to sve izgledalo: