Autor:ATV redakcija
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Mančester junajted igra meč 5. kola Lige šampiona u Lisabonu protiv Sportinga, a engleski velikan je za samo nekoliko minula uspio da "okrene" zaostatak iz prvog dijela, a posebnu pažnju je privukao drugi pogodak.
Naime, Sporting je poveo u prvom dijelu golom Suareza iz penala, da bi se sa tim rezultatom otišlo na odmor.
U drugom dijelu preokret Junajteda za samo par minuta. Prvo je Bruno Fernandez u 48. minutu pogodio sa bijele tačke za 1:1, da bi Portugalac opet bio strijelac samo nekoliko minuta kasnije. Ipak, o tom golu će se pričati.
Šutirao je sa oko 20 metara, lopta je bila slaba, ali je odskočila od busena i prevarila golmana Sportinga.
Evo kako je to sve izgledalo:
🚨| Bruno what a hit, what a goal!!! Man Utd are BACK!!
Sporting 1-2 Man Utd! https://t.co/DQtXHUTVrm— Winna F.C. (@WinnaFC) November 25, 2026
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