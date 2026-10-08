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Mbape razmišlja o odlasku

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08.10.2026 22:24

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Француски фудбалер Килијан Мбапе реагује током полуфиналне утакмице Свјетског првенства у фудбалу против Шпаније у Арлингтону, Тексас, близу Даласа, у уторак, 14. јула 2026. године.
Foto: Tanjug/AP Photo/Julio Cortez

Budućnost Kilijana Mbapea u Real Madridu je krajnje neizvjesna, prenose ESPN i francuski L’Ekip.

Iako je stigao prije nešto više od dvije godine, francuski as ozbiljno razmatra odlazak sa Santjago Bernabeua zbog nezadovoljstva klupskim rezultatima, ali i sve zategnutijih odnosa sa upravom i stručnim štabom.

Kap koja je prelila čašu bilo je ponašanje tokom oporavka od povrede koljena, zadobijene u dresu Francuske.

Umjesto mirovanja, Mbape je prvo viđen u noćnom provodu u Parizu, da bi potom objavio snimke vožnje biciklom po Švajcarskoj.

Zbog manjka profesionalizma i narušavanja klupskog imidža zaradio je kritike španske javnosti i oštar prekor trenera Žozea Murinja.

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Mbape ima ugovor do ljeta 2029. godine, ali je frustriran činjenicom da u prve dvije sezone nije osvojio ni La Ligu ni Ligu šampiona, iako je individualno briljirao (prošle sezone 42 gola na 44 utakmice).

Za njegove usluge od ranije su zainteresovani Arsenal i Liverpul, ali posao neće biti jednostavan – Real za svog superstara neće ni razmatrati ponude manje od 200 miliona evra.

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Kilijan Embape

fudbaler

Real Madrid

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