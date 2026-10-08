Mesi poslao emotivnu poruku nakon oproštaja: Jedna rečenica posebno odjeknula!

Argentinski fudbaler Lionel Mesi izjavio je da mu već nedostaje igranje za nacionalni tim, ali je dodao da je dobro postupio kada je odlučio da završi reprezentativnu karijeru.

Mesi (39) je prošle noći odigrao svoj posljednji meč za reprezentaciju Argentine na prijateljskom duelu protiv Benina u Buenos Airesu.

Argentina je pobijedila 3:0, a Mesi je na ovoj utakmici zabilježio dvije asistencije i postigao jedan gol. Za nacionalni tim je odigrao 208 mečeva i postigao 126 golova.

„Juče je bila moja posljednja utakmica i već mi nedostaje da nosim nebeskoplavo-bijeli dres. Znam da donosim pravu odluku. Bilo je to nevjerovatno putovanje, puno radosti, ali i malo tuge, ali znam da je svaki korak koji sam napravio vrijedio“, naveo je Mesi u objavi na društvenoj mreži Instagram.

Mesi se potom zahvalio svojoj porodici, prijateljima, saigračima, trenerima, klubovima, a onda je pomenuo i nekadašnjeg argentinskog igrača i trenera Dijega Armanda Maradonu, koji je preminuo 2020. godine.

„Ne želim da zaboravim Dijega, koji je našu zemlju odveo tamo gdje zaslužuje da bude i koji nam je, kao što uvijek kažem, pomagao na svakom koraku, i dok je bio ovdje s nama i s neba“, poručio je Mesi.

Sa Argentinom je osvojio titulu prvaka svijeta 2022. godine, Kopa Ameriku 2021. i 2024. i Finalisimu 2022.

„Mnogo vas sve volim, nedostajaćete mi i uvijek ću vam biti zahvalan što ste uz nas, uz mene“, zaključio je Mesi, koji trenutno igra za Inter iz Majamija u MLS ligi.

(RTS)