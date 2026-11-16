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Milan Šikanjić nezaustavljiv u dresu Laktaša: U tri dana dva het-trika.

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АТВ редакција
16.11.2026 19:45

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Milan Šikanjić nezaustavljiv u dresu Laktaša: U tri dana dva het-trika.
Foto: ATV

Milan Šikanjić u dresu Laktaša ruši sve rekorde. Sjajni napadač je u sjajnoj golgeterskoj seriji, a minule sedmice postigao je dva het-trika.

Prvo protiv Sloge u Kupu Republike Srpske, a potom i u ubjedljivoj prvenstvenoj pobjedi Laktaša protiv Famosa. Sa 18 golova ubjedljivo je najbolji strijelac lige.

Tim Slobodana Starčevića vodi veliku bitku sa trebinjskim Leotarom za titulu jesenjeg šampiona, a kolo prije odlaska na pauzu ekipe su poravnate na vrhu tabele sa po 40 bodova. Nakon epizode u Zrinjskom Šikanjić se ovog ljeta vratio u Laktaše i odmah započeo golgeterski niz.

Zavjesu na jesenji dio sezone fudbaleri Laktaša spustiće predstojećeg vikenda kada ih očekuje gostovanje ekipi Sutjeske. Prije puta u Foču u srijedu od 17 časova dočekuju bijeljinski Radnik u četvrtfinalu Kupa Republike Srpske

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Milan Šikanjić

fudbaler

Laktaši

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