Milan Šikanjić nezaustavljiv u dresu Laktaša: U tri dana dva het-trika.

Milan Šikanjić u dresu Laktaša ruši sve rekorde. Sjajni napadač je u sjajnoj golgeterskoj seriji, a minule sedmice postigao je dva het-trika.

Prvo protiv Sloge u Kupu Republike Srpske, a potom i u ubjedljivoj prvenstvenoj pobjedi Laktaša protiv Famosa. Sa 18 golova ubjedljivo je najbolji strijelac lige.

Tim Slobodana Starčevića vodi veliku bitku sa trebinjskim Leotarom za titulu jesenjeg šampiona, a kolo prije odlaska na pauzu ekipe su poravnate na vrhu tabele sa po 40 bodova. Nakon epizode u Zrinjskom Šikanjić se ovog ljeta vratio u Laktaše i odmah započeo golgeterski niz.

Zavjesu na jesenji dio sezone fudbaleri Laktaša spustiće predstojećeg vikenda kada ih očekuje gostovanje ekipi Sutjeske. Prije puta u Foču u srijedu od 17 časova dočekuju bijeljinski Radnik u četvrtfinalu Kupa Republike Srpske