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Prve grupe najvatrenijih navijača Atalante polako već pristižu na Gradski stadion u Banjaluci, na kojem se večeras igra velika utakmica između fudbalera banjalučkog Borca i Atalante.

Prema najavama, iz Bergama stiže oko pet stotina navijača koji će biti smješteni na južnoj tribini Gradskog stadiona. Oko samog Gradskog stadiona vladaju velike mjere obezbjeđenja, prisutni su pripadnici policije, ali i žandarmerije.

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