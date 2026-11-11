Oglasili se iz Borca: Evo kada počinje prodaja karata za Atalantu

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Foto: ATV

Fudbaleri Borca igraće protiv Atalante u okviru četvrtog kola Lige konferencija. Meč u Banjaluci je zakazan za 26. novembar od 21 čas, a iz kluba su se oglasili o ulaznicama.

Kako su naveli iz "Platonove", prodaja ulaznica počinje u poned‌jeljak, 16. novembra. One se mogu kupiti u zvaničnoj klupskoj prodavnici (plato kod Narodnog pozorišta Republike Srpske) i preko linka karte.fkborac.net. Za istočnu tribinu potrebno je izdvojiti 20 maraka, ulaznice za sektore A i D na zapadnoj tribini su 30, dok za sektore B i C koštaju 40 maraka.

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