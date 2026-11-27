Trener Atalante Mauricio Sari istakao je da je njegov tim do pobjede došao teže nego što se očekivalo, dok je strateg banjalučkog Borca naglasio ponos zbog prikazane igre i hrabrosti svojih igrača uprkos isključenjima i porazu.

Sari je naveo da je Atalanta u prvih 80 minuta igrala dobro, ali da su promašene prilike zakomplikovale meč.

"I prvih 80 minuta igrali smo dobro. Promašili smo 10 prilika, što nam je otežalo posao. Na kraju smo uspjeli da dobijemo meč. Ako nastavimo sa lošim izdanjima u odbrani, stvari neće krenuti nabolje. Skamaka je imao težak meč. Pokušava da se podigne, pozitivan je. Nije na 100 odsto, strpljivi smo s njim i nadamo se da će ubrzo biti pravi. Rove je odigrao prvu pravu utakmicu. Ima veliki kvalitet. Nekad se malo izgubi. Promašio je večeras neke prilike. Napredak se vidi u odnosu na period prije mjesec dana", rekao je trener Atalante Mauricio Sari.

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Sa druge strane, trener FK Borac Vinko Marinović iz Banjaluke čestitao je svojim fudbalerima na kvalitetnoj partiji protiv snažnog rivala, podsjetivši da su ekipu pratili kadrovski problemi, mučnina igrača na poluvremenu i dva crvena kartona.

"Čestitam momcima, odigrali smo veoma kvalitetnu utakmicu protiv velikog protivnika. Neki detalji su odlučili. Jojić se na poluvremenu požalio da se loše osjeća, povraćao je i morali smo da reagujemo. Kada smo dobili prvi crveni karton, znali smo da će biti veoma teško, ali držali smo se. Kada je došlo drugo isključenje, tu je postalo gotovo nemoguće da se odbranimo. Vidjeli smo i protiv Intera koliko su oni moćni u napadu", istakao je trener Borca Vinko Marinović.

On je dodao da poraz poslije 2:0 nikada ne pada lako, ali da je zadovoljan zalaganjem, širinom tima i načinom na koji je ekipa odgovorila na izazove.

"Nikad nije lako kad se izgubi, pogotovo u ovakvoj situaciji poslije 2:0. Vidjeli smo da možemo i protiv ovakvih ekipa. Zadovoljan sam zalaganjem i pristupom. Svi možemo biti ponosni na naše igrače. Kao treneru mi više znači što su momci pokazali svoj kvalitet. Povrede su nam napravile problem. Imamo širinu, to se danas i pokazalo. Imamo dobru ekipu, željnu dokazivanja, pogotovo u Evropi. Možda nas sreća nije poslužila, ali napredujemo. Nadamo se da će biti što više ovakvih utakmica", poručio je strateg banjalučkog tima.

Fokus na naredne prvenstvene obaveze

Naglasio je da su igrači razočarani konačnim ishodom, ali da nema mjesta za dugo zadržavanje na ovom meču jer slijede važni dueli u domaćem takmičenju.

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"Igrači su razočarani rezultatom. Rekao sam im da smo dobro odigrali i da možemo biti ponosni. To je fudbal, danas detalji nisu bili na našoj strani. Moramo da gledamo u budućnost. Moramo gledati dalje, na sljedeće utakmice. To su Sarajevo i Zrinjski. Radićemo na tome da podignemo ekipu i da nastavimo gdje smo stali u prvenstvu. Neće biti lako, ako želimo, vjerujem da ćemo uspjeti jer su momci to pokazali do sada. Oni su ekipa kvalitetna u napadu. To su pokazali i danas. Bio nam je cilj da i u defanzivnom dijelu dozvolimo prostor, da stojimo usko i kompaktno, a u posjedu budemo hrabri i da dolazimo brzo na drugu stranu, što su momci radili kvalitetno. Mislim da smo pokazali naš identitet i da smo bili hrabri", zaključio je Marinović.

Imamo još jednu šansu da se izvučemo, da pokažemo svoju pravu vrijednost. Mislim da smo bili ravnopravni, da smo bili bolji protivnik na terenu, što se vidjelo i kroz statistiku. Pa na kraju to je nogomet, dva crvena kartona, ekipa kao što je Atalanta to iskorištava, vrhunska evropska momčad, pojačanja Evropske lige. I na kraju mislim da kad se pogleda sve, moramo biti ponosni na sebe i kako smo odigrali. Mislim da je nastavak u narednom periodu u Konferenciji. Ovako igra kao danas, mislim da je prolaz, prolaz ostvaren, garantovan", rekao je napadač banjalučkog Borca Luka Juričić.

Nakon utakmice oglasio se i napadač Banjalučana Luka Juričić, koji smatra da je Borac pokazao svoju pravu vrijednost i da uz ovakvu igru prolaz dalje u Konferencijskoj ligi ne bi trebalo da dođe u pitanje.

"Imamo još jednu šansu da se izvučemo, da pokažemo svoju pravu vrijednost. Mislim da smo bili ravnopravni, pa i bolji protivnik na terenu, što se vidjelo i kroz statistiku. Ali na kraju to je fudbal dva crvena kartona i ekipa kao što je Atalanta to iskoristi. To je vrhunska evropska ekipa, Osvajač Lige Evrope. Na kraju, kad se sve pogleda, moramo biti ponosni na sebe i na to kako smo odigrali. Sa ovakvom igrom kao danas, mislim da je prolaz u naredni krug Konferencijske lige zagarantovan", poručio je Juričić.