Trominutne pauze za osvježenje igrača mogle bi da postanu standard i na Svjetskom prvenstvu 2030. godine, a jedan od razloga za to je i veliki komercijalni potencijal koji donose televizijskim kućama.

Kako prenosi britanski "Gardijan", FIFA je u dokumentima za prodaju televizijskih prava za naredni Mundijal navela mogućnost emitovanja reklama tokom ovih prekida. Ipak, iz svjetske kuće fudbala poručuju da konačna odluka o njihovom zadržavanju još nije donijeta.

Pauze u trajanju od tri minuta uvedene su na svih 104 utakmice ovogodišnjeg Svjetskog prvenstva u Sjedinjenim Američkim Državama, Meksiku i Kanadi. FIFA ih je obrazložila brigom o zdravlju fudbalera, ali su veliku korist od njih imale i televizije koje su prenosile utakmice.

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Prema pisanju britanskog lista, televizijskim kućama predstavljena je i mogućnost reklamiranja tokom ovih prekida, ali i dodatne pauze za rashlađivanje, koje UEFA koristi kada temperatura na terenu dostigne 28 stepeni.

Koliki je finansijski potencijal ovakvog modela pokazuje podatak koji je objavio "Holivud reporter". Procjene govore da su reklame tokom pauza donosile između dva i devet miliona dolara po utakmici, dok je američki Foks od njih navodno ostvario oko 250 miliona dolara prihoda.

Kompanija "Gajdlajn", koja se bavi analizom oglašavanja, procijenila je da je ukupan prihod Foksa od reklama tokom prvenstva iznosio 835 miliona dolara. To je gotovo dvostruko više od 485 miliona dolara, koliko je televizija platila za prava prenosa.

FIFA tokom ovogodišnjeg turnira nije direktno ostvarivala prihod od ovih pauza, ali bi njihovo zadržavanje moglo da poveća vrijednost televizijskih prava za naredno prvenstvo.

Svjetsko prvenstvo 2030. godine uglavnom će biti održano u Maroku, Španiji i Portugalu, dok će tri utakmice biti odigrane u Južnoj Americi.

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FIFA je već prodala televizijska prava za Španiju Netfliksu, a za Australiju televiziji SBS. Prodaja prava za Sjedinjene Američke Države i Portoriko još traje, a očekuje se da bi njihova vrijednost mogla da dostigne između 1,5 i dvije milijarde dolara.

Među zainteresovanima su Netfliks, drugi striming servisi i tradicionalne televizijske kuće.

Za razliku od muškog Mundijala, na Svjetskom prvenstvu za žene u Brazilu naredne godine neće biti obaveznih pauza za osvježenje. Razlog su očekivane niže temperature u odnosu na gradove domaćine ovogodišnjeg muškog turnira, prenosi Telegraf.