Fudbalska euforija u Banjaluci dostiže vrhunac uoči jedne od najvećih utakmica koje će FK Borac odigrati u svojoj istoriji.

Na Gradskom stadionu "crveno plavi" odmjeriće snage sa Atalantom iz Bergama, a pristalice banjalučkog kluba priželjkuju podvig.

Navijački, kako i dolikuje, sanja se veliki trijumf, a poruke podrške igračima stižu sa svih strana, pa tako i sa - školske table.

Prvog radnog dana nove sedmice, nakon što je zvono označilo kraj prvog časa jedan dovitljivi srednjoškolac na tabli je ostavio jasnu poruku:

"Srušićemo Atalantu u Banjaluci!", napisano je kredom na italijanskom jeziku.

Ulaznica više nema u prodaji, a na dupke punom "Gradskom" fudbaleri Borca pokušaće da na pleća bace tim koji vrijedi skoro pola milijarde evra.

Neka im je sa srećom.