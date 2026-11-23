Autor:ATV redakcija
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Fudbalska euforija u Banjaluci dostiže vrhunac uoči jedne od najvećih utakmica koje će FK Borac odigrati u svojoj istoriji.
Na Gradskom stadionu "crveno plavi" odmjeriće snage sa Atalantom iz Bergama, a pristalice banjalučkog kluba priželjkuju podvig.
Navijački, kako i dolikuje, sanja se veliki trijumf, a poruke podrške igračima stižu sa svih strana, pa tako i sa - školske table.
Prvog radnog dana nove sedmice, nakon što je zvono označilo kraj prvog časa jedan dovitljivi srednjoškolac na tabli je ostavio jasnu poruku:
"Srušićemo Atalantu u Banjaluci!", napisano je kredom na italijanskom jeziku.
Ulaznica više nema u prodaji, a na dupke punom "Gradskom" fudbaleri Borca pokušaće da na pleća bace tim koji vrijedi skoro pola milijarde evra.
Neka im je sa srećom.
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