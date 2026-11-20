Andrija Živković srpski reprezentativac, potpisao je ugovor sa PAOK-om, kao što je nagovješteno, do 2031. godine.

Kako stvari stoje Andrija Živković nosiće dres PAOK-a do kraja karijere.

Novi ugovor potpisan je za naredne četiri godine uz opciju produženja na godinu dana.

Finansijski detalji nisu poznati, ali se pominjalo da bi Živković mogao da zaradi 7.000.000 evra ne računajući bonuse.

Pokazali su čelnici grčkog kluba koliko poštuju Živkovića, a on svoje poštovanje prema klubu najbolje pokazuje na terenu.

Ove sezone u svim takmičenjima upisao je četiri gola i sedam asistencija.

Srpski reprezentativac je u prethodnih šest godina u dresu PAOK-a odigrao 292 utakmice, a ukupno je postigao 70 golova i pored toga je upisao 75 asistencija.