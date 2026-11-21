Golman Zrinjskog Goran Karačić doživio je povredu tokom prvog poluvremena utakmice protiv BSK-a u Krupi na Vrbasu, nakon čega je vozilom Hitne pomoći prevezen u bolnicu.

Neugodna situacija dogodila se u 27. minuti susreta 14. kola Vin lige BiH. Karačić je izašao van kaznenog prostora kako bi glavom intervenisao ispred Marčetića, koji ga je tokom duela laktom udario u nos.

Karačić nije mogao nastaviti utakmicu te je prevezen u bolnicu u Banjaluku.

"Goran Karačić zadobio je potres mozga tijekom današnje utakmice protiv BSK-a, nakon čega je prevezen u bolnicu u Banjoj Luci", naveli su iz Zrinjskog.

Njegovo zdravstveno stanje trenutno je stabilno, ali sljedeća 24 časa, ipak, će ostati na posmatranju i pod nadzorom ljekara.

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"Goranu želimo brz i uspješan oporavak" , poručili su iz kluba.