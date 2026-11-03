Predstavljen 51. Borikov turnir: Devet kategorija, 26.000 KM pobjedniku seniorskog turnira

U Sportskoj dvorani „Borik“ danas je održana konferencija za medije na kojoj je predstavljen 51. Borikov turnir u malom fudbalu, jedna od najdugovječnijih sportskih manifestacija u Banjaluci.

Na konferenciji su se obratili Nenad Talić, direktor JU Sportski centar „Borik“, Jovica Keserović, rukovodilac turnira, i Bojana Ožegović, predstavnica kompanije MaksBet, generalnog sponzora 51. Borikovog turnira.

Direktor Sportskog centra „Borik“ Nenad Talić istakao je da Borikov turnir nakon više od pola vijeka trajanja ostaje jedan od najznačajnijih sportskih događaja koji povezuje različite generacije igrača i publike.

„Prošle godine obilježili smo veliki jubilej, 50. izdanje turnira, ali ova sportska priča se nastavlja. Zato smo za 51. turnir izabrali slogan “IGRA TRAJE”. Želimo da sačuvamo ono po čemu je Borikov turnir decenijama prepoznatljiv, ali i da ga iz godine u godinu dodatno unapređujemo. Posebno nam je važno da na parketu imamo veliki broj mladih igrača, zbog čega je učešće u dječijim kategorijama i ove godine besplatno.Cilj nam je da Turnir svake godine bude kvalitetniji sa većim nagradama, tako da ovo izdanje će biti i bogatije ekipama iz cijelog regiona. Imamo i najveću nagradu u region za prvoplasiranu seniorsku ekipu, kada je u pitanju mali fudbal “, rekao je Nenad Talić, direktor Sportskog centra „Borik“.

Ovogodišnje takmičenje biće organizovano u devet kategorija – U10, U12, U14, U16, U14 djevojčice, veterani 38+, veterani 50+, seniorke i seniori.

Prijave ekipa otvorene su 3. novembra i traju do 18. novembra, dok je žrijeb planiran za 20. novembar. 51. Borikov turnir počinje 24. novembra, kada kreće takmičarski program ovogodišnjeg izdanja.

Predstavnica kompanije Bojana Ožegović naglasila je da MaxBet nastavkom saradnje želi da pruži podršku sportskoj manifestaciji koja ima dugu tradiciju i posebno mjesto u sportskom životu Banjaluke.

„Borikov turnir je manifestacija koja traje više od pola vijeka i čije ime prepoznaju generacije sportista i ljubitelja malog fudbala.Organizatorima sve pohvale jer ovaj Turnir svake godine dižu na jedan viši organizacioni nivo. Zadovoljstvo nam je što smo i ove godine generalni sponzor i što možemo da budemo dio događaja koji okuplja veliki broj ekipa, igrača i publike.Mi ćemo i ove godine pripremiti određene aktivnosti za publiku, posjetioce, jer pored uživana u sjajnoj atmosferi želimo i da posjetioci dobiju neki vid podrške i od nas. Vjerujemo da nas očekuje još jedno kvalitetno i dobro organizovano izdanje turnira“, istakla je Bojana Ožegović, predstavnica kompanije MaksBet.

Posebnu pažnju privlači nagradni fond. Pobjedniku seniorske konkurencije pripada 26.000 KM, drugoplasiranoj ekipi 3.000 KM, dok će poraženi polufinalisti osvojiti po 500 KM.

U konkurenciji seniorki pobjednička ekipa osvaja 1.000 KM, dok poraženim polufinalistkinjama pripada po 250 KM. Nagrada za pobjednika kategorije veterana 38+ iznosi 2.500 KM, a za pobjednika veterana 50+ 1.000 KM.

Ovogodišnju kampanju pratiće niz promotivnih aktivnosti kojima će turnir biti dodatno približen publici i novim generacijama, uz sadržaje posvećene njegovoj dugoj istoriji i ljudima koji su tokom decenija bili dio Borikove sportske priče.

Vrhunac 51. Borikovog turnira biće 22. decembra u SD „Borik“, kada je planirano finale uz televizijski prenos Arena Sport TV.

Sve informacije o prijavama, rasporedu i toku takmičenja dostupne su na zvaničnim kanalima Sportskog centra „Borik“.