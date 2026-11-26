Utakmica Lige konferencija između Bešiktaša i izraelskog Hapoela iz Ber Ševe prekinuta je nakon pola sata igre zbog žestokog sukoba navijača turskog kluba i gruzijske policije.

Napetosti su bile prisutne i prije početka susreta, kada su fudbaleri Bešiktaša odbili da se rukuju sa igračima izraelske ekipe.

Sa tribina su se tokom utakmice čule uvrede i provokacije, a situacija je eskalirala nakon što su navijači Bešiktaša istakli zastavu Palestine, poslije čega je uslijedila policijska intervencija.

Filistin bayrağı açan Beşiktaş taraftarlarına Gürcistan polisinin müdahale ettiği anların farklı açıdan görüntüleri ortaya çıktı. https://t.co/QEK1VYR9zG — Popüler Gazete (@populergazete) November 26, 2026

Došlo je do žestokog sukoba navijača turskog kluba i pripadnika gruzijske policije, koji su tokom intervencije koristili i biber-sprej.

Turski mediji izvještavaju da je jedan navijač Bešiktaša povrijeđen nakon pada sa tribina. Na nosilima je iznesen sa stadiona, a potom vozilom hitne pomoći prevezen u bolnicu, piše Sport klub.

Fudbaleri Bešiktaša pokušavali su da smire svoje navijače, dok su ljekarski timovi oba kluba pružali pomoć povrijeđenima, kao i osobama koje su imale problema sa disanjem nakon upotrebe biber-spreja.

Za sada nema preciznih informacija o ukupnom broju povrijeđenih niti o težini njihovih povreda.