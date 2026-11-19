Autor:ATV redakcija
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Fudbaleri BSK-a su najprijatnije iznenađenje ove sezone u Premijer ligi BiH. U svom debitantskom nastupu u društvu najboljih izabranici Bojana Puzigaće pružaju sjajne partije, a pet kola prije odlaska na zimsku pauzu drže petu poziciju na tabeli sa 16 osvojenih bodova.
Iako su ih skoro svi otpisali prije početka sezone, Banjalučani su za marljiv i predan rad nagrađeni sjajnim rezultatima. Ne manjka im motiva da u istom ritmu nastave i u narednom periodu.
Prvi ispit nakon reprezentativne pauze fudbaleri BSK-a imaju u subotu, kada im u goste stiže trenutni lider na tabeli mostarski Zrinjski. Novi veliki izazov i prilika za novo dokazivanje.
BSK i Zrinjski sastaju se u subotu od 13 časova na stadionu u Krupi na Vrbasu.
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