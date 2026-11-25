Tužnu vijest potvrdili su njegovi roditelji za švedski medij "Geteborgs-Posten", navodeći da je fudbaler u ponedjeljak pronađen mrtav u svom krevetu. Okolnosti i uzrok smrti za sada nisu poznati javnosti.

Od prerano preminulog sina oprostio se i njegov otac Goran Fagerberg, koji je u emotivnoj izjavi govorio o Kenovom karakteru i fudbalskom talentu.

"Bio je najljubaznija osoba na svijetu, čovjek velikog srca. Imao je ogroman talenat i mogao je da ostvari mnogo više u karijeri da je u pojedinim trenucima pokazao malo više zalaganja", izjavio je njegov otac.

Fagerberg je pažnju fudbalske javnosti privukao 2007. godine nastupajući za švedski Ergryte. U drugoligaškom takmičenju tada je postigao 12 golova na 22 utakmice, što mu je donijelo transfer u danski Midtjylland.

Tokom boravka u Danskoj nosio je dresove nekoliko klubova, među kojima su bili Viborg, Horsens i Vendsysel. Jedan od najboljih perioda imao je 2011. godine, kada je kao pozajmljeni igrač Viborga na 13 mečeva čak deset puta zatresao protivničku mrežu.

Nakon epizode u Danskoj vratio se u domovinu, gdje je nastupao za Asyrisku i Ljungskile.

Kada je riječ o reprezentativnoj karijeri, Fagerberg je šest puta igrao za selekciju Švedske do 19 godina i postigao četiri gola, dok je za mladu reprezentaciju do 21 godine zabilježio jedan nastup.

Njegova smrt predstavlja tužnu vijest za švedski fudbal, a porodica, prijatelji i nekadašnji saigrači opraštaju se od fudbalera čiji je talenat svojevremeno obećavao mnogo.