Počele su prijave za cijenjeni Novogodišnji turnir u malom fudbalu koji će biti održan od 19. decembra.

Prijave traju do 8. decembra, a sve informacije mogu se dobiti na broj telefona 066/650-535.

Novogodišnji turnir Kozarska Dubica Ustupljena fotografija

Za pobjednika turnira obezbijeđena je nagrada od čak 16.000 konvertibilnih maraka, dok će drugoplasirana ekipa dobiti 2.000 KM.

Grupa - jedan dan

Organizatori ističu da se igra po sistemu u kojem grupa traje jedan dan, a ekipe će morati dolaziti maksimalno tri puta.

Turnir će biti organizovan u šest kategorija i to:

Seniori

Veterani

Kadeti

Pioniri

Predpioniri

Pjetlići

"Posebno ističemo i dugogodišnju podršku koju naš turnir ima od Palate Republike, još od perioda pandemije, kada je tadašnji predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik pružio podršku njegovom održavanju, koja se nastavila i u narednim godinama", navode organizatori turnira za ATV.