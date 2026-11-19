Autor:Stevan Lulić
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Počele su prijave za cijenjeni Novogodišnji turnir u malom fudbalu koji će biti održan od 19. decembra.
Prijave traju do 8. decembra, a sve informacije mogu se dobiti na broj telefona 066/650-535.
Za pobjednika turnira obezbijeđena je nagrada od čak 16.000 konvertibilnih maraka, dok će drugoplasirana ekipa dobiti 2.000 KM.
Organizatori ističu da se igra po sistemu u kojem grupa traje jedan dan, a ekipe će morati dolaziti maksimalno tri puta.
Turnir će biti organizovan u šest kategorija i to:
"Posebno ističemo i dugogodišnju podršku koju naš turnir ima od Palate Republike, još od perioda pandemije, kada je tadašnji predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik pružio podršku njegovom održavanju, koja se nastavila i u narednim godinama", navode organizatori turnira za ATV.
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