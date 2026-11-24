Autor:ATV redakcija
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Odigrani su prvi mečevi petog kola UEFA Lige šampiona.
Real je ostvario ubjedljivu pobjedu u Madridu iako je gubio na poluvremenu, Siti je izbjegao poraz u Mančesteru protiv Napolija, Borusija nosi bod iz Londona protiv Arsenala.
Komo je nastavio sa sjajnim partijama, pa je tako pao i AEK Marka Nikolića.
Rezultati:
Arsenal – Borusija Dortmund 1:1
Komo – AEK 1:0
Fejenord – Porto 0:1
Mančester Siti – Napoli 2:2
RB Lajpcig – Lens 2:1
Real Madrid – PSV 5:1
Slovan Bratislava – Betis 0:2
U prvom terminu od 18.45 odigrana su prva dva meča, oba završena minimalnim pobjedama domaćih timova: Galatasaraj – Aston Vila 1:0, Bode/Glimt – LASK Linc 1:0.
U srijedu su na programu preostali mečevi petog kola. Od 18.45 igraju Sabah – Barselona i Slavija Prag – Viljareal. Od 21 čas sastaju se Atletiko Madrid – Viking, Klub Briž – Liverpul, Inter – Štutgart, Lil – Bajern, Pari Sen Žermen – Roma, Šahtjor – Fenerbahče i Sporting Lisabon – Mančester junajted.
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