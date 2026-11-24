Real je ostvario ubjedljivu pobjedu u Madridu iako je gubio na poluvremenu, Siti je izbjegao poraz u Mančesteru protiv Napolija, Borusija nosi bod iz Londona protiv Arsenala.

Komo je nastavio sa sjajnim partijama, pa je tako pao i AEK Marka Nikolića.

Rezultati:

Arsenal – Borusija Dortmund 1:1

Komo – AEK 1:0

Fejenord – Porto 0:1

Mančester Siti – Napoli 2:2

RB Lajpcig – Lens 2:1

Real Madrid – PSV 5:1

Slovan Bratislava – Betis 0:2

U prvom terminu od 18.45 odigrana su prva dva meča, oba završena minimalnim pobjedama domaćih timova: Galatasaraj – Aston Vila 1:0, Bode/Glimt – LASK Linc 1:0.

U srijedu su na programu preostali mečevi petog kola. Od 18.45 igraju Sabah – Barselona i Slavija Prag – Viljareal. Od 21 čas sastaju se Atletiko Madrid – Viking, Klub Briž – Liverpul, Inter – Štutgart, Lil – Bajern, Pari Sen Žermen – Roma, Šahtjor – Fenerbahče i Sporting Lisabon – Mančester junajted.