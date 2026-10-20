„Ronaldo nije dovoljno trenirao, izdao je Junajted“: Ten Hag otkrio zašto je udaljio Portugalca iz ekipe

Erik ten Hag izjavio je da ga je Kristijano Ronaldo razočarao tokom zajedničkog rada u Mančester junajtedu, ističući da portugalski napadač nije bio fizički spreman za zahtjeve Premijer lige i da nije prihvatao njegove savjete.

Bivši trener engleskog kluba detaljnije je govorio o razlozima zbog kojih je odlučio da Ronalda udalji iz ekipe.

Njihova saradnja završena je neslavno, a Portugalac je 2022. godine napustio klub nakon sporazumnog raskida ugovora. Ten Hag je u intervjuu za „Atletik“ objasnio da nije želio da svu odgovornost za probleme u ekipi prebaci na jednu od najvećih zvijezda svjetskog fudbala, ali da je kao trener morao da donese teške odluke.

„Izdao je ekipu, a izdao je i mene, jer smo planirali s njim. Otputovao sam u Portugaliju da razgovaram s njim o svojim planovima prije nego što sam došao u Junajted. Očigledno je jedan od najboljih fudbalera u istoriji. Veoma sam ga poštovao, međutim, tada sam kao menadžer morao da donesem racionalnu odluku. Izostajao je sa nekih treninga, a kada bi trenirao, nije trčao dovoljno niti podizao puls na zahtijevani nivo“, rekao je Ten Hag.

Holanđanin je pojasnio da se problem nije svodio samo na Ronaldov odnos prema obavezama u odbrani, već i na njegovu fizičku pripremljenost.

„Suočio sam ga s problemom njegove fizičke spreme. Mnogo puta sam mu govorio: 'Roni, svi žele da rade za tebe kako bi te doveli u pravu poziciju, ali ako ne možeš da uđeš u šesnaesterac, ne možeš ni da postigneš gol.' On nije bio sposoban za to. Pogrešno je predstavljati stvari tako da sam od njega očekivao da vrši presing i da se zbog toga iscrpljuje“, objasnio je Ten Hag.

Prema njegovim riječima, Ronaldo nije dovoljno trčao ni kada je njegov tim imao loptu ni kada je morao da se brani.

„Govorio je igračima: 'Čuvajte noge na treningu.' Razumijem to kada si u vrhunskoj fizičkoj formi, kada imaš treninge i možeš da štediš noge. Ali prvo moraš da treniraš kako bi dostigao odgovarajući nivo fizičke spreme“, poručio je Holanđanin, koji je bio veoma razočaran Ronaldovim pristupom.

Ronaldo napustio Junajted nakon sukoba sa trenerom

Ronaldo se u Mančester junajted vratio 2021. godine iz Juventusa, u transferu vrijednom 17 miliona evra. Ipak, saradnja sa Ten Hagom potrajala je samo nešto više od godinu dana.

Holandski stručnjak ga je najprije preselio na klupu za rezervne igrače, a potom i na tribine, što je izazvalo nezadovoljstvo portugalskog napadača.

Nezadovoljan svojim statusom, Ronaldo je javno kritikovao klub, nakon čega je Junajted pristao na sporazumni raskid ugovora. Portugalac je karijeru nastavio u Saudijskoj Arabiji, gdje nastupa za Al Nasr i pokušava da dostigne granicu od 1.000 golova u profesionalnoj karijeri.

U međuvremenu, Ronaldo se našao u centru pažnje i zbog dešavanja u portugalskom fudbalu, uključujući navodni sukob sa fudbalskim savezom i selektorom Žoržom Žezusom, koga je optužio za „spletke“.

Iako je tokom karijere osvojio brojne trofeje i postavio brojne rekorde, rasprave o njegovom ponašanju, odnosu sa trenerima i saigračima nastavljaju da prate jednog od najpoznatijih fudbalera današnjice.

(RTS)