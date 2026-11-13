Ronaldo sprema spektakularan oproštaj – Mesija želi uz sebe, a Real Madrid je precrtao!

Portugalski as, koji će u februaru napuniti 42 godine, navodno ozbiljno razmatra mogućnost da na kraju aktuelne sezone okači kopačke o klin, a već se pojavljuju i prve informacije o načinu na koji bi želio da se oprosti od fudbala.

Dodatnu simboliku cijeloj priči daje njegova velika ambicija da stigne do brojke od 1.000 postignutih golova u profesionalnoj karijeri. Ukoliko ostvari taj cilj, mogao bi da izabere upravo taj trenutak za završetak jedne od najimpresivnijih individualnih karijera u istoriji ovog sporta.

Prema informacijama koje je objavio saudijski novinar Abdulaziz Al-Muraisel na društvenoj mreži Iks, jedna od opcija koju Ronaldo razmatra jeste organizacija prijateljskog susreta između njegovog Al Nasra i reprezentacije Portugala u Rijadu.

Zamisao je da taj događaj okupi brojne fudbalske velikane, nekadašnje saigrače i ljude koji su obilježili njegovu karijeru. Posebno se izdvaja ime Lionela Mesija, sa kojim je godinama vodio nezaboravnu borbu za individualna priznanja i dominaciju svjetskim fudbalom. Argentinac bi, prema navodima, mogao da se nađe među gostima.

Ipak, zanimljivo je da Real Madrid nije predviđen kao učesnik ovog događaja. Ronaldo je u kraljevskom klubu proveo čak devet sezona, postao najbolji strijelac u njegovoj istoriji i osvojio brojne trofeje, ali njegov bivši klub, prema dostupnim informacijama, neće biti dio planiranog oproštaja.

Postoji i još jedna prepreka koja bi mogla da zakomplikuje realizaciju ove ideje. Ronaldo navodno ne želi da Žorž Žezus, aktuelni selektor Portugala, predvodi ekipu na tom susretu. Njihov nedavni sukob dodatno je zakomplikovao situaciju, pa bi eventualna promena na selektorskoj poziciji mogla da bude važna za ostvarenje ovog plana.

(b92)