Sjedinjene Države ponovo će biti domaćin Kopa Amerika, saopštila je Južnoamerička fudbalska konfederacija /KONMEBOL/.

Sjedinjene Države ponovo će biti domaćin Kopa Amerika, saopštila je Južnoamerička fudbalska konfederacija /KONMEBOL/.

Na prvenstvu 2028. godine učestvovaće 16 selekcija - 10 iz Južne Amerike i šest iz zone KONKAKAF, među kojima su sigurni SAD, Kanada i Meksiko.

Učesnici će biti podijeljeni u četiri grupe sa po četiri reprezentacije, a po dvije najbolje će ići u četvrtfinale.

SAD su bile domaćin i prethodnog Kopa Amerika 2024. godine, na kojem je trijumfovala selekcija Argentine.