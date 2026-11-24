Autor:ATV redakcija
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Sjedinjene Države ponovo će biti domaćin Kopa Amerika, saopštila je Južnoamerička fudbalska konfederacija /KONMEBOL/.
Sjedinjene Države ponovo će biti domaćin Kopa Amerika, saopštila je Južnoamerička fudbalska konfederacija /KONMEBOL/.
Na prvenstvu 2028. godine učestvovaće 16 selekcija - 10 iz Južne Amerike i šest iz zone KONKAKAF, među kojima su sigurni SAD, Kanada i Meksiko.
Učesnici će biti podijeljeni u četiri grupe sa po četiri reprezentacije, a po dvije najbolje će ići u četvrtfinale.
SAD su bile domaćin i prethodnog Kopa Amerika 2024. godine, na kojem je trijumfovala selekcija Argentine.
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