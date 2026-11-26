Mauricio Sari odlučio je da ekipa ne trenira na Gradskom stadionu uoči utakmice te gosti neće imati standardnu pripremu za ovaj dvoboj. Danas prijepodne je italijanski stručnjak poveo svoje igrače na aktivaciju i kratak taktički dril za Borac o kojem je pohvalno govorio na zvaničnoj konferenciji za medije.

"Dobra su ekipa, analizirali smo ih. Dobro su vođeni i utrenirani. Imaju dva mlada kvalitetna fudbalera. Mnogi misle da će ovo biti laka utakmica za nas, ne bih se složio. Mislim da će biti teško, ako je ne shvatimo na pravi način i uđemo sa predrasudama, onda može da bude jako bolna lekcija", poručio je Sari.

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Gostima će utoliko biti lakše jer u sastavu imaju mnogo fudbalera sa ovih prostora. Među njima je srpski reprezentativac Lazar Samardžić koji od dolaska u Banjaluku izaziva veliku pažnju fudbalskih fanatika.

Gosti su u Banjaluku stigli nakon spektakularne utakmice i remija sa Interom 4:4. Očekuje se da Sari izvede najjači sastav na Borac jer Atalanta sa četiri boda za sada nije blistala u Evropi te se nadaju da poslije Banjaluke počinju bolji dani za “boginju”.

Utakmica Borac - Atalanta igra se večeras u 21 čas na Gradskom stadionu u Banjaluci.