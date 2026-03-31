Poznati početni sastavi za meč BiH - Italija

Selektor fudbalske reprezentacije BiH Sergej Barbarez je odredio 11 igrača koji će početi večerašnju utakmicu s Italijom.

U susretu na stadionu Bilino Polje u dresu BiH će nastupiti: Nikola Vasilj, Sead Kolašinac, Tarik Muharemović, Nikola Katić, Amar Dedić, Ivan Bašić, Ivan Šunjić, Esmir Bajraktarević, Amar Memić, Ermedin Demirović i kapiten Edin Džeko.

Barbarez je u odnosu na polufinalnu utakmicu baraža protiv Velsa napravio jednu izmjenu - umjesto Benjamina Tahirovića od prve minute će zaigrati Ivan Bašić.

Italija: Donaruma, Kalfiori, Bastoni, Manćini, Dimarko, Tonali, Lokateli, Barela, Politano, Retegui, Kean.

Utakmica Bosna i Hercegovina - Italija igra se od 20:45 sati na Bilinom Polju.