Poznati početni sastavi za meč BiH - Italija

31.03.2026 19:22

Познати почетни састави за меч БиХ - Италија
Foto: Tanjug/AP/Petros Karadjias

Selektor fudbalske reprezentacije BiH Sergej Barbarez je odredio 11 igrača koji će početi večerašnju utakmicu s Italijom.

U susretu na stadionu Bilino Polje u dresu BiH će nastupiti: Nikola Vasilj, Sead Kolašinac, Tarik Muharemović, Nikola Katić, Amar Dedić, Ivan Bašić, Ivan Šunjić, Esmir Bajraktarević, Amar Memić, Ermedin Demirović i kapiten Edin Džeko.

Barbarez je u odnosu na polufinalnu utakmicu baraža protiv Velsa napravio jednu izmjenu - umjesto Benjamina Tahirovića od prve minute će zaigrati Ivan Bašić.

Italija: Donaruma, Kalfiori, Bastoni, Manćini, Dimarko, Tonali, Lokateli, Barela, Politano, Retegui, Kean.

Utakmica Bosna i Hercegovina - Italija igra se od 20:45 sati na Bilinom Polju.

Скандал: Јуниори БиХ одбили да се рукују са играчима Израела

Fudbal

Skandal: Juniori BiH odbili da se rukuju sa igračima Izraela

2 h

0
Зељковић угостио Ђоковића, Чеферина и остале представнике УЕФА

Fudbal

Zeljković ugostio Đokovića, Čeferina i ostale predstavnike UEFA

4 h

4
"Ај Италија", исписано је словима у црвеној и плавој боји на транспаренту који је окачен испред Градског стадиона у Бањалуци

Fudbal

Poruka “Lešinara” pred duel u Zenici: "Aj Italija"

3 h

1
Фудбалери БиХ против Италије за пласман на Мундијал

Fudbal

Fudbaleri BiH protiv Italije za plasman na Mundijal

5 h

0

Više iz rubrike

