Trener Atletiko Madrida Dijego Simeone strahuje da će njegov tim zaostati u trci za titulu ako ne dovede nove igrače u januaru.

Poslije 13 odigranih kola, Atletiko ima pet bodova manje u odnosu na vodeću Barselonu i dva boda zaostatka za gradskim rivalom Real Madridom. U subotu se očekuje da će „jorgandžije“ pobijediti u gostima kod pretposljednjeg Elčea, ali Simeone je zabrinut da će praćenje tempa dva španska giganta biti nemoguće bez pojačanja tokom zimskog prelaznog roka.

„Uglavnom smo razgovarali sa sportskim direktorom Mateom Alemanijem o tome kako da nastavimo da radimo na stalnom poboljšanju – naravno, uzimajući u obzir potrebe i resurse kluba – ali nam zaista trebaju novi igrači. S obzirom na broj odigranih utakmica, jasno je da moramo da ojačamo tim kako bismo ostali blizu pozicija koje trenutno zauzimamo. U suprotnom, biće veoma teško“, rekao je Argentinac na današnjoj konferenciji za novinare.

Atletiko je izgubio kod kuće od Barselone prije novembarske reprezentativne pauze, ali je pobijedio u posljednje dvije utakmice – u gostima protiv Hetafea (3:0) i kod kuće protiv Vikinga u Ligi šampiona (2:0).

Elče je, s druge strane, do sada osvojio samo jedan bod u šest domaćih ligaških utakmica, ali je Simeone rekao:

„Igrali su dobro u većini utakmica koje sam gledao. Igrali su na nivou koji im je omogućio da pobijede ili remiziraju. Moramo da igramo na način koji će im otežati posao.“

Atletiko je u četvrtak potvrdio da je norveški napadač Aleksander Serlot, koji je postigao gol u pobjedi nad Vikingom, zadobio povredu mišića noge. On će biti podvrgnut fizioterapiji i rehabilitaciji u teretani i biće van terena do kraja godine.

(Sportklub)