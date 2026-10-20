Siti ubjedljivo savladao AEK

Autor:ATV redakcija
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AEK iz Atine doživio je ubjedljiv poraz u Mančesteru od Sitija - 1:5 (0:2).
Ekipa srpskog trenera Marka Nikolića sa Lukom Jovićem u špicu uspjela je da u 57. minutu smanji zaostatak na 1:2 golom Stavrosa Piliosa, ali "građani" nisu dopustili sebi da se opuste.
U prvom poluvremenu strijelci za ekipu Enca Mareske bili su Englezi, Eliot Anderson (12. minut) i Fil Foden (34'), koji je uhvatio snažan zalet i završio meč sa het-trikom. Nakon što je Rajan Šerki postavio rezultat "3:1" na semaforu golom u 57. minutu, upravo je Foden priveo meč kraju pogocima u 56. i 76. minutu.
AEK je bio od starta svjestan da može da bude hrabar i borben, što je i bio, ali da se za konačan ishod ipak pita domaćin i apsolutni favorit i tako je i bilo. U svojoj oproštajnoj sezoni u Ligi šampiona, u kojoj narednih sezona izvjesno neće igrati, Mančester siti je ostvario drugu pobjedu, uz poraz od Pari Sen Žermena u prošlom kolu, prenosi Mondo.
Sa druge strane, AEK je u prošlom kolu dramatičnije izgubio u Londonu od Šahtjora (1:3), a u 1. kolu u septembru ostvario je pobjedu protiv LASK-a kod kuće (1:0). U sljedećem kolu Nikolićev tim u Atini će dočekati veliki Real Madrid, 4. novembra.
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