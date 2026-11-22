Dudu Georgesku, jedan od najvećih napadača u istoriji rumunskog fudbala i dvostruki osvajač Zlatne kopačke Evrope, preminuo je u 76. godini u Kanadi.

Nekadašnji reprezentativac Rumunije, koji drži rekord po broju golova u tamošnjem prvenstvu (252), pronađen je mrtav u iznajmljenom stanu u Torontu.

Vijest o smrti legendarnog fudbalera potvrdio je pjevač narodne muzike Georg Turda, njegov blizak prijatelj, prenosi rumunski "Gazeta Sporturilor".

On je tragičnu vijest saznao od vlasnika stana u kojem je Georgescu živio.

"Juče sam dobio poziv od bivšeg kolege iz Toronta, koji ima agenciju za nekretnine. Dudu je bio podstanar u jednom od njegovih stanova. Rekao mi je da su ga pronašli mrtvog", izjavio je Turda za Digi Sport.

Fudbalski savez Rumunije takođe se oprostio od nekadašnjeg napadača.

"Dudu Georgesku bio je jedna od najznačajnijih figura u istoriji rumunskog fudbala. I dalje drži apsolutni rekord sa 252 gola na 371 utakmici u najvišem rangu takmičenja", navedeno je u saopštenju.

Georgesku je karijeru započeo u Progresulu, a poslije epizode u CSM Rešici 1973. godine prešao je u Dinamo iz Bukurešta. U dresu kluba iz prijestonice proveo je deset godina, osvojio četiri titule prvaka Rumunije i jedan nacionalni kup.

Četiri puta zaredom, od 1975. do 1978. godine, bio je najbolji strijelac prvenstva, a posebno se izdvajaju dvije Zlatne kopačke Evrope. Prvu je osvojio 1975. sa 33 gola, dok je dvije godine kasnije postigao čak 47 pogodaka i ponovo ponio prestižno priznanje.

Za reprezentaciju Rumunije odigrao je 40 utakmica i postigao 21 gol, dok je u evropskim takmičenjima za Dinamo upisao 17 pogodaka na 23 meča.

Pored vrhunskih sportskih rezultata, slavni golgeter prolazio je i kroz izuzetno teške periode, koji su ubrzali njegovu odluku da napusti Rumuniju. Godine 2014, Georgesku je prinudno iseljen iz stana u kojem je živio od 1976. godine, nekretnine koju je dobio nakon osvajanja prve nagrade za najboljeg strijelca Evrope.

(Sport Alo)