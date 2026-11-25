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Foto: LaPresse via AP

Fudbaleri Borca sutra u Banjaluci dočekuju ekipu Atalante u okviru 4. kola Lige konferencija.

Italijanski velikan u Banjaluku stiže kao veliki favorit, ali i ekipa Vinka Marinovića ima svoju računicu. Borac Atalanta ATV Spisak igrača na koje trener Atalante Mauricio Sari računa za utakmicu protiv Borca Golmani: Pjotr Pjardel, Marko Sportijelo, Matija Sonconji. Odbrana: Raul Belanova, Lorenco Bernaskoni, Sead Kolašinac, Tomas Kristensen, Relja Obrić, Đorđo Skalvini, Davide Zapakosta. Vezni red: Ederson, Eljif Elmas, Đanluka Gaetano, Nikola Zalevski, Frank Kesi, Mario Pašalić, Lazar Samardžić. Napad: Šarl De Ketelare, Nikola Krstović, Đakomo Raspadori, Džonatan Rou, Đanluka Skamaka, Kamaldin Sulemana. Utakmica Lige konferencije zakazana je za 21.00 čas, a karte su davno rasprodate.

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