Autor:ATV redakcija
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Fudbaleri Borca sutra u Banjaluci dočekuju ekipu Atalante u okviru 4. kola Lige konferencija.
Italijanski velikan u Banjaluku stiže kao veliki favorit, ali i ekipa Vinka Marinovića ima svoju računicu.
Golmani: Pjotr Pjardel, Marko Sportijelo, Matija Sonconji.
Odbrana: Raul Belanova, Lorenco Bernaskoni, Sead Kolašinac, Tomas Kristensen, Relja Obrić, Đorđo Skalvini, Davide Zapakosta.
Vezni red: Ederson, Eljif Elmas, Đanluka Gaetano, Nikola Zalevski, Frank Kesi, Mario Pašalić, Lazar Samardžić.
Napad: Šarl De Ketelare, Nikola Krstović, Đakomo Raspadori, Džonatan Rou, Đanluka Skamaka, Kamaldin Sulemana.
Utakmica Lige konferencije zakazana je za 21.00 čas, a karte su davno rasprodate.
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