Utakmica Superlige Srbije je trebalo da bude spektakl, ali su se navijači potrudili da duel između Novog Pazara i Crvene zvezde ostane upamćen po sramnim scenama.

Meč još nije ni počeo, a navijači Novog Pazara su započeli svoj "repertoar", pa je zbog bakljade početak kasnio nekoliko minuta.

Kada je Novak Simović končano dao znak da igra počne, ona je potrajala oko tri minuta prije nego što je uslijedio novi prekid zbog baklji, ali i petardi, od kojih je nekoliko eksplodiralo u blizini mladog golmana Crvene zvezde, Ivana Guteše.

Ponovo je Simović zaustavio meč, ponovo sačekao da se dim zbog pirotehnike raziđe, i ponovo je igra bila "aktuelna" par minuta, kada je lopta izašla u aut, a Matej Gaštarov krenuo da je vrati u igru.

Navijači Novog Pazara su tada počeli da grudvama gađaju Zvezdinog fudbalera, ali i pomoćnog sudiju Uroša Stojkovića.

Uslijedio je novi prekid, a kad su se igrači vratili, te utakmica srećom ovog puta bez problema nastavljena, Simović je na isteku poluvremena pokazao da će se igrati još čitavih 19 minuta.

Da stvar bude još gora, sve ovo nije izazvalo bilo kakvu reakciju sem prijetnji pražnjenjem tribina.

Na kraju, utakmica je ipak odigrana, Zvezda slavila sa 3:0, a ostaje nam da vidimo kakvu kaznu će dobiti Novi Pazar, čiji navijači očigledno smatraju da je bolje da im tim igra pred zaključanim tribinama.

Jedno je sigurno - ovakvim stvarima u srpskom fudbalu više ne smije da bude mjesta.

(Nova)