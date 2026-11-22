Lionel Mesi našao se u centru velike kontroverze u noći između subote i nedjelje, pošto je u završnici prvog poluvremena utakmice protiv Kolumbus Krua izgubio živce i bacio loptu pravo u glavu protivničkog fudbalera.

Inter Majami je na kraju doživio težak poraz od 3:0 i sada se nalazi na ivici eliminacije iz plej-ofa MLS lige.

Incident se dogodio neposredno pred odlazak na odmor, kada je Argentinac snažno bacio loptu iz auta u lice napadača Kolumbusa Gonzala Tapije.

Sudija Alen Čepmen pokazao je žute kartone obojici fudbalera, ali je njegova odluka izazvala nezadovoljstvo na klupi domaćina.

Fudbal Drama nakon slavlja Boke: Šampion se srušio pred kamerom

Trener Kolumbusa Loren Kurtoa smatra da je Mesi morao da bude isključen. Sudija Čepmen naknadno je objasnio svoju odluku, ističući da intenzitet udarca nije bio dovoljan za direktno isključenje.

"Upotrijebljena sila bila je zanemarljiva i prekršaj nije dostigao nivo nasilničkog ponašanja", objasnio je arbitar.

Majami je već imao igrača manje kada se dogodio incident, a Kolumbus je vodio sa 1:0 zahvaljujući golu Tapije iz penala.

U nastavku je usledio potpuni debakl aktuelnog šampiona. Taha Habrun je ubrzo udvostručio prednost, a Tapija svojim drugim pogotkom postavio konačnih 3:0.

Kolumbus sada ima priliku da već narednog petka, pred svojim navijačima u Ohaju, završi posao i eliminiše Mesija i društvo. Serija se igra na dvije pobjede, pa Inter Majami nema pravo na novi kiks.

Lionel Messi takes a throw-in off Gonzalo Tapia's face https://t.co/jX3tTuojHe — Tom Bogert (@tombogert) November 22, 2026

(Telegraf)