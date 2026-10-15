Sramno: "Torcidaši" u koloni ka Poljudu uzvikuju "Aušvic!" i "Ustaj, Adolfe!"

"Torcidaši", navijači splitskog Fudbalskog kluba "Hajduk", krećući se prema stadionu Poljud, gdje se večeras očekuje utakmica sa holandskim klubom "Ajaks", skandiraju "Aušvic!", "Ustaj, Adolfe!" i "Gazi Židove!", a na čelu je automobil sa sandukom na kome piše "Ajaks".

"Torcidaši" uzvikuju i "Ajmo, ajmo, ustaše!", a kasnije su pjevali: "Visoke peći, potpaljujem ja, tri reda koksa, četiri Židova. Židov se dere - aaa!", prenosi hrvatski portal "Indeks".

Split je, kako se navodi, pod opsadom policije uoči večerašnje utakmice "Hajduka" i "Ajaksa", koja počinje u 18.45 na Poljudu.

Nakon višednevnih incidenata i sinoćnjih velikih nereda na Rivi, policija je rasporedila dodatne snage i najavila pojačane mjere bezbjednosti.

U gradu se danas očekuje oko 1.900 holandskih navijača i nekoliko hiljada navijača "Hajduka".

Najozbiljniji incident dogodio se sinoć oko 23.30 časova, kada se na Rivi okupilo oko 500 izgrednika, približno 200 holandskih i 300 domaćih navijača.

Na mjestu događaja bilo je stotinjak policajaca, kojima se ubrzo pridružilo još toliko, prenosi Srna.