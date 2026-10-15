Šta će biti sa uhapšenim navijačima Borca u Atini: Oglasio se ambasador BiH u Grčkoj

Ambasador BiH u Grčkoj Dragan Vuković rekao je za RTRS da će Tužilaštvo u Atini odlučiti o statusu 11 uhapšenih navijača FK Borac Banjaluka.

- Tužilaštvo će dalje odrediti šta će se desiti sa njima. Da li će biti deportovani, da li će biti zadržani na kraće ili duže vrijeme, sve će to zavisiti od stepena događaja koji se desio i pričinjene štete oko cijelog tog sukoba - rekao je Vuković.

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Naveo je da je u stalnom kontaktu sa direktorom Borca Dejanom Čatom.

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- Sve i dalje to pratimo, vidjećemo šta će dešavati. Ambasada će biti ta koja će i dalje sve što može i sve što je u njenoj nadležnosti da pomogne - jasan je Vuković.