Jedan od najboljih fudbalera Borca Stefan Savić zbog povrede Ahilove tetive neće biti sa ekipom u najvećoj utakmici za banjalučki klub, večeras protiv Atalanate.

Jedan od najboljih fudbalera Borca Stefan Savić zbog povrede Ahilove tetive neće biti sa ekipom u najvećoj utakmici za banjalučki klub, večeras protiv Atalanate. Povreda ga je odvojila od terena, ali je srcem uz saigrače koja je poslao poruku podrške.

"Borčevci, pred nama je velika utakmica. Znam da će moja braća dati sve od sebe da osvojimo tri boda i pobijedimo u ovoj utakmici. Zato, svi na stadion i neka grmi Banja Luka", poručio je Savić.

Pred njim je dugačka pauza, Borčevim tifozina zahvalio se na porukama podrške koje dobija nakon povrede.

Borac i Atalanta sastaju se večeras u 21 čas u 4. kolu Konferencijske lige.