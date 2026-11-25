Fudbaleri Intera savladali su Štutgart rezultatom 2:0, a oba pogotka na susretu viđena su u drugom poluvremenu.

Prvu ozbiljniju priliku na utakmici imao je Štutgart u 15. minutu, kada je Kris Firih šutirao iz kaznenog prostora, ali je golman Intera Žozep Martinez odlično reagovao.

Inter je u finišu prvog poluvremena u dva navrata bio blizu vođstva. Markus Tiram je u 42. minutu šutirao tik pored lijeve stative, da bi samo minut kasnije Nikolo Barela pogodio stativu.

Domaći su do prednosti stigli u 57. minutu. Joša Vagnoman igrao je rukom u kaznenom prostoru, a sudija Fransoa Leteksije tek nakon VAR provjere pokazao je na bijelu tačku. Siguran izvođač penala bio je Petar Sučić.

Samo tri minuta kasnije Štutgart je imao priliku da izjednači, ali je Ermedin Demirović nakon odbijene lopte šutirao visoko iznad gola.

Trener Intera Kristijan Kivu u 69. minutu uveo je u igru Lautara Martineza umjesto Tirama, a Argentincu je bilo potrebno svega pet minuta da se upiše u strijelce.

Federiko Dimarko uposlio je Martineza u kaznenom prostoru, a ovaj je preciznim udarcem savladao Denisa Zajmena za konačnih 2:0.

Priliku da zaigra u dresu Intera dobio je i srpski fudbaler Aleksandar Stanković, koji je u 86. minutu zamijenio Nikola Barelu.