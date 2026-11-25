Glavni sudija utakmice Al Džazire i Gol Gohara zamijenjen je na poluvremenu nakon što su iz iranskog kluba optužili sirijskog arbitra da nije bio u stanju normalno voditi utakmicu.

Hana Hatab nije se vratio na teren u drugom poluvremenu, a njegovo mjesto preuzeo je četvrti sudija.

Do promjene je došlo nakon protesta predstavnika Gol Gohara, koji su zaprijetili da njihovi igrači neće nastaviti utakmicu ukoliko arbitar ostane na terenu.

Prema pisanju iranskog portala Varzeš3, menadžer ekipe Gol Gohara na poluvremenu je izjavio da sudija "nije u normalnom stanju" te da je klub o tome obavijestio Azijsku fudbalsku konfederaciju (AFC).

Optužbe za konzumiranje alkohola

Iz iranskog kluba tvrdili su da je sirijski sudija konzumirao alkohol i da zbog toga nije sposoban nastaviti obavljati svoj posao. Nakon njihovog protesta i obraćanja čelnicima takmičenja, donesena je odluka o promjeni arbitra, pa su se fudbaleri Gol Gohara vratili na teren.

Sumnje u ponašanje Hataba pojavile su se još tokom prvog poluvremena, kada je u 32. minuti došlo do neobične situacije.

Nakon prekršaja nad Alijem Asgarom Ašurijem, sudija je pokazao žuti karton golmanu Al Džazire Ersinu Destanogluu. Uslijedila je pauza od približno četiri minute, a nakon razgovora s četvrtim sudijom arbitar je povukao svoju odluku.

Trener tražio objašnjenje

Kamere su zabilježile i trenera Gol Gohara Mehdija Rahmatija, koji je na poluvremenu od članova stručnog štaba tražio da odu do sudije i zatraže objašnjenje njegove odluke.

Promjena glavnog sudije usred utakmice izuzetno je rijetka u profesionalnom fudbalu, a ovaj slučaj mogao bi izazvati dodatne reakcije.